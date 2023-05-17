Мюнхенская «Бавария» посредством своего официального сайта представила новую домашнюю форму команды на следующий сезон. Футболка выполнена в белом цвете с красными полосами по бокам. Техническим партнером клуба является компания Adidas.

Первый матч в новой форме подопечные Томаса Тухеля проведут против «РБ Лейпцига» в субботу, 20 мая.

За два тура до завершения сезона Бундеслиги «Бавария» набрала 68 баллов и лидирует в турнирной таблице. Мюнхенский коллектив опережает идущую второй дортмундскую «Боруссию» на одно очко.

Выбор Мане: звёздный нападающий решил, где хочет играть