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Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Боруссии» может усилить «Атлетико»

17 Мая 2023 • 10:25 Комментировать

Фланговый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может сменить команду по завершении нынешнего сезона, об этом сообщается на страницах AS.

Согласно сведениям испанских журналистов, новым местом работы 29-летнего португальского футболиста может стать мадридский «Атлетико». Грядущим летом Геррейру станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Рафаэл провел 25 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и 12 голевыми передачами. За дортмундский коллектив защитник выступает с июля 2016 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Рафаэл Геррейру
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