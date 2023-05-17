Защитник «Боруссии» может усилить «Атлетико»

Фланговый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может сменить команду по завершении нынешнего сезона, об этом сообщается на страницах AS.

Согласно сведениям испанских журналистов, новым местом работы 29-летнего португальского футболиста может стать мадридский «Атлетико». Грядущим летом Геррейру станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Рафаэл провел 25 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и 12 голевыми передачами. За дортмундский коллектив защитник выступает с июля 2016 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.