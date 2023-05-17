Выбор Мане: звёздный нападающий решил, где хочет играть

Форвард Садио Мане, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии», принял решение о своем будущем. Как сообщает Sky Germany, 31-летний сенегалец больше не хочет выступать за немецкий гранд.

По сведениям источника, звездный нападающий решил вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Ливерпуль». В «Баварию» Садио перешел летом прошлого года, заключив трехлетнее трудовое соглашение.

Ранее сообщалось об интересе двух клубов АПЛ к Мане.

В нынешнем сезоне африканец провел 36 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и пять результативных передач.

Мане, которого хотят выгнать из «Баварии», может перейти в испанский суперклуб