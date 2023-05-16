Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Вы шутите?» Агент рассказал о реакции Нагельсманна на увольнение из «Баварии»

16 Мая 2023 • 20:30 Комментировать

Фолькер Штрут, агент известного тренера Юлиана Нагельсманна, высказался об уходе специалиста из «Баварии», случившемся в конце марта.

«Я проводил время в ресторане, мы в компании распивали бутылку вина. Вдруг мне позвонил журналист, который сказал: «С Юлианом всё произошло очень быстро». Я ответил: «Что ты имеешь в виду?» А он сказал: «Как, ты ещё не знаешь? Юлиан уволен, а Тухель – новый тренер».

Нагельсманн тоже ничего не знал и спросил примерно так: «Вы шутите?» После поражения в Леверкузене я мог бы поставить на кон свою судьбу, что ничего не произойдёт. Я думал, что «Бавария» будет ждать хотя бы игр с «Манчестер Сити», - рассказал Штрут подкасту Phrasenmaher.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фолькер Штрут Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Рабио
20:30 · Германия. Бундеслига
​«Вы шутите?» Агент рассказал о реакции Нагельсманна на увольнение из «Баварии»
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Мане слухи
19:15 · Англия. Премьер-лига
​«Байер» заплатит за Джаку 15 млн евро, контракт почти согласован
17:50 · Германия. Бундеслига
​«Реал» готовит официальное предложение по Беллингему
17:37 · Германия. Бундеслига
Мане и Канселу не устраивают Тухеля
16:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» будет бороться с «Реалом» за топ-защитника
15:44 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла усиление в «Баварии»
14:47 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани хочет остаться в Бундеслиге и перейти в «Баварию»
14:33 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» решила избавиться от двух футболистов
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «ПСЖ» поспорят за полузащитника «Арсенала» 1
13:50 · Германия. Бундеслига
Линекер: «Я бы больше предпочёл видеть Беллингема в «Барселоне»
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Байер» продолжает активную работу над трансфером Джаки
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Челси»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может купить новичка за 70 млн евро
Все новости
Рекомендуем