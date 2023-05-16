​«Вы шутите?» Агент рассказал о реакции Нагельсманна на увольнение из «Баварии»

Фолькер Штрут, агент известного тренера Юлиана Нагельсманна, высказался об уходе специалиста из «Баварии», случившемся в конце марта.

«Я проводил время в ресторане, мы в компании распивали бутылку вина. Вдруг мне позвонил журналист, который сказал: «С Юлианом всё произошло очень быстро». Я ответил: «Что ты имеешь в виду?» А он сказал: «Как, ты ещё не знаешь? Юлиан уволен, а Тухель – новый тренер».

Нагельсманн тоже ничего не знал и спросил примерно так: «Вы шутите?» После поражения в Леверкузене я мог бы поставить на кон свою судьбу, что ничего не произойдёт. Я думал, что «Бавария» будет ждать хотя бы игр с «Манчестер Сити», - рассказал Штрут подкасту Phrasenmaher.