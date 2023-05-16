​«Реал» готовит официальное предложение по Беллингему

В летнее трансферное окно полузащитник Джуд Беллингем должен сменить дортмундскую «Боруссию» на «Реал». Мадридский гранд уже согласовал с 19-летним футболистом условия личного контракта. Теперь «сливочные» готовят для «шмелей» официальное предложение по трансферу. Оно будет включать в себя бонусные выплаты, о чём пишет в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что сроки переговоров между «Боруссией» и «Реалом» зависят от чемпионской гонки в Бундеслиге. «Реал» будет уважительно относиться к дортмундцам, никуда не торопясь.

​Не только Мбаппе: «Реал» планирует подписать трёх звёздных футболистов