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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нашла усиление в «Баварии»

16 Мая 2023 • 15:44 Комментировать

«Барселона» строит планы на трансферное лето. Одна из задач каталонского гранда заключается в подписании игрока на позицию правого защитника. В качестве идеального кандидата «сине-гранатовые» определили Нуссера Мазрауи из «Баварии». По данным Mundo Deportivo, 25-летний марокканец будет не против переезда на «Камп Ноу». Мазрауи недоволен количеством игрового времени, которое он получает в Мюнхене.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Нуссера Мазрауи в 28 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 защитник провёл 24 матча, в которых записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Нуссер Мазрауи трансферы футбола - лето 2023
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