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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Не только Мбаппе: «Реал» планирует подписать трёх звёздных футболистов

16 Мая 2023 • 15:00 Комментировать (1)

«Реал» строит серьёзные планы на ближайшее трансферное окно, открытие которого уже не за горами. Как сообщает Sky Sports, мадридский гранд рассчитывает подписать по одной звезде в каждую из линий, если говорить о полевых футболистах.

Так, «сливочные» хотят осуществить трансферы 22-летнего защитника Альфонсо Дэвиса («Бавария»), 19-летнего полузащитника Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд) и 24-летнего нападающего Килиана Мбаппе («ПСЖ»).

Ранее сообщалось, что переговоры «Реала» по Беллингему находятся в продвинутой стадии, однако официального предложения мадридцы пока что не направляли.

Мбаппе одобрил трансфер звезды в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Килиан Мбаппе Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Мая 2023 в 15:03
ай в итоге перец останеца как усегда на бобах.. )))
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