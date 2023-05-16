​Не только Мбаппе: «Реал» планирует подписать трёх звёздных футболистов

«Реал» строит серьёзные планы на ближайшее трансферное окно, открытие которого уже не за горами. Как сообщает Sky Sports, мадридский гранд рассчитывает подписать по одной звезде в каждую из линий, если говорить о полевых футболистах.

Так, «сливочные» хотят осуществить трансферы 22-летнего защитника Альфонсо Дэвиса («Бавария»), 19-летнего полузащитника Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд) и 24-летнего нападающего Килиана Мбаппе («ПСЖ»).

Ранее сообщалось, что переговоры «Реала» по Беллингему находятся в продвинутой стадии, однако официального предложения мадридцы пока что не направляли.

Мбаппе одобрил трансфер звезды в «ПСЖ»