​«Бавария» решила избавиться от двух футболистов

«Бавария» строит планы по перестройке состава команды. Вероятно, летом клуб избавится от двух футболистов. Речь идёт о защитнике Жоау Канселу и вингере Садио Мане. Как сообщает немецкий Sky Sport, португалец и сенегалец не имеют долгосрочного будущего в мюнхенском клубе.

Стоит сказать, что Канселу играет в «Баварии» в аренде. При этом у мюнхенского гранда есть возможность выкупа защитника у «Манчестер Сити». Что до Мане, то недавно он попадал в скандал. После матча Лиги чемпионов он ударил в раздевалке своего одноклубника – Лероя Сане. Сенегалец был оштрафован и отстранён на одну игру.