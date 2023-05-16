Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» близок к покупке топ-полузащитника сборной Англии

16 Мая 2023 • 11:26 Комментировать

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, выступающий на клубном уровне за дортмундскую «Боруссию», близок к переезду в испанский чемпионат. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы игрока станет мадридский «Реал».

Переговорный процесс между клубами находится на продвинутой стадии. С самим Беллингемом «Реал» согласовал условия личного трудового договора. В ближайшее время «Реал» проведет заключительный этап переговоров с «Боруссией».

Трансферный ценник Джуда составляет 120 миллионов евро. Срок контракта между игроком и «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Байер» продолжает активную работу над трансфером Джаки
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Челси»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может купить новичка за 70 млн евро
11:32 · Англия. Премьер-лига
Канселу не верит, что в следующем сезоне будет играть за «Баварию»
11:27 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Униона» интересен клубам из АПЛ
11:26 · Германия. Бундеслига
«Реал» близок к покупке топ-полузащитника сборной Англии
10:25 · Германия. Бундеслига
Дембеле может заменить Коло-Муани в «Айнтрахте»
08:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Боруссия» нацелились на мексиканского полузащитника
15 Мая
21:39 · Германия. Бундеслига
Кель: «Я знаю Хуммельса 15 лет, надеюсь, мы договоримся»
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ещё не принял решение о будущем Забитцера
18:26 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» усилился форвардом «Вольфсбурга» официально
16:47 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пять раз за сезон забила по шесть мячей за матч - это новый рекорд Бундеслиги
15:23 · Англия. Премьер-лига
Райя покинет «Брентфорд» летом, клуб нашёл ему замену в Бундеслиге
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой вратаря «Боруссии» Дортмунд
12:44 · Германия. Бундеслига
«Байер» объявил о трансфере Гримальдо официально
Все новости
Рекомендуем