«Реал» близок к покупке топ-полузащитника сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, выступающий на клубном уровне за дортмундскую «Боруссию», близок к переезду в испанский чемпионат. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы игрока станет мадридский «Реал».

Переговорный процесс между клубами находится на продвинутой стадии. С самим Беллингемом «Реал» согласовал условия личного трудового договора. В ближайшее время «Реал» проведет заключительный этап переговоров с «Боруссией».

Трансферный ценник Джуда составляет 120 миллионов евро. Срок контракта между игроком и «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.