«Бавария» и «Боруссия» нацелились на мексиканского полузащитника

Мексиканский полузащитник Эдсон Альварес, ныне выступающий за амстердамский «Аякс», может сменить чемпионат Нидерландов на немецкую Бундеслигу. Об этом рапортуют журналисты Sport1.

Согласно сведениям источника, в подписании 25-летнего футболиста заинтересованы мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Руководство «Аякса», в свою очередь, готово расстаться с игроком, если за него предложат 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эредивизии Альварес провел 28 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт мексиканца с «Аяксом» рассчитан до середины 2025 года.