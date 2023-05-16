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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» и «Боруссия» нацелились на мексиканского полузащитника

16 Мая 2023 • 08:57 Комментировать

Мексиканский полузащитник Эдсон Альварес, ныне выступающий за амстердамский «Аякс», может сменить чемпионат Нидерландов на немецкую Бундеслигу. Об этом рапортуют журналисты Sport1.

Согласно сведениям источника, в подписании 25-летнего футболиста заинтересованы мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Руководство «Аякса», в свою очередь, готово расстаться с игроком, если за него предложат 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эредивизии Альварес провел 28 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт мексиканца с «Аяксом» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Боруссия Дортмунд Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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