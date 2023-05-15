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Кель: «Я знаю Хуммельса 15 лет, надеюсь, мы договоримся»

15 Мая 2023 • 21:39 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
21.05 18:30

Бывший капитан, а ныне спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель поделился мыслями о будущем опытного защитника Матса Хуммельса в немецкой команде.

«Я знаю его 15 лет… И, надеюсь, мы очень скоро договоримся. Хуммельс чувствует большое доверие клуба. Надеюсь, он останется!», - цитирует Келя Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.

Напомним, что контракт Хуммельса со «шмелями» рассчитан до конца сезона. Немецкий защитник выступает за «Боруссию» с июля 2019 года – тогда он оформил своё возвращение в клуб после ухода на несколько лет в «Баварию».

Хуммельс - первый игрок в 21-м веке, забивающий в 15 сезонах Бундеслиги кряду 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Матс Хуммельс
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АУГСБУРГ БОРУССИЯ Д
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