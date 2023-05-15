Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» пять раз за сезон забила по шесть мячей за матч - это новый рекорд Бундеслиги

15 Мая 2023 • 16:47 Комментировать
Бавария
6:0
Шальке 04
окончен

Ударно провела мюнхенская «Бавария» матч против «Шальке» в рамках тридцать второго тура немецкой Бундеслиги - команда забила аутсайдеру шесть безответных мячей. Это был уже пятый случай в сезоне, когда «Бавария» забила шесть мячей или более. Такого ранее в истории чемпионата Германии еще не было.

Все началось еще в первом туре с победой над «Айнтрахтом» - 6:1, затем, уже в третьем туре, семь безответных мячей были забиты «Бохуму». «Майнц» в двенадцатом туре оказал более серьезное сопротивление - 6:2. Наконец, в четырнадцатом туре был бит «Вердер» - 6:1.

Но, как легко заметить, последний случай до «Шальке» имел место еще до катарского чемпионата мира. Во втором круге «Бавария» играла куда менее ярко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Шальке 04
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Мая
18:26 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» усилился форвардом «Вольфсбурга» официально
16:47 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пять раз за сезон забила по шесть мячей за матч - это новый рекорд Бундеслиги
15:23 · Англия. Премьер-лига
Райя покинет «Брентфорд» летом, клуб нашёл ему замену в Бундеслиге
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой вратаря «Боруссии» Дортмунд
12:44 · Германия. Бундеслига
«Байер» объявил о трансфере Гримальдо официально
12:18 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» сожалеют, что уволили Тухеля 1
09:57 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Счастлив, что в моём распоряжении есть Гнабри»
07:04 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» дали ответ по Мюллеру
14 Мая
20:29 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» в самой концовке полностью перевернул матч с «Вердером»
20:20 · Германия. Бундеслига
Гримальдо продолжит карьеру в Бундеслиге
18:27 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» с «Байером» разошлись миром
13:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить ещё одного игрока «Манчестер Сити»
13:05 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Баварии» не хватает Левандовски и его 40 голов за сезон»
12:32 · Германия. Бундеслига
Фото третьего комплекта формы «Баварии» фото
11:04 · Германия. Бундеслига
В «Байере» прокомментировали интерес «Реала» к Алонсо
Все новости
Рекомендуем