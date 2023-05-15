«Бавария» пять раз за сезон забила по шесть мячей за матч - это новый рекорд Бундеслиги

Ударно провела мюнхенская «Бавария» матч против «Шальке» в рамках тридцать второго тура немецкой Бундеслиги - команда забила аутсайдеру шесть безответных мячей. Это был уже пятый случай в сезоне, когда «Бавария» забила шесть мячей или более. Такого ранее в истории чемпионата Германии еще не было.

Все началось еще в первом туре с победой над «Айнтрахтом» - 6:1, затем, уже в третьем туре, семь безответных мячей были забиты «Бохуму». «Майнц» в двенадцатом туре оказал более серьезное сопротивление - 6:2. Наконец, в четырнадцатом туре был бит «Вердер» - 6:1.

Но, как легко заметить, последний случай до «Шальке» имел место еще до катарского чемпионата мира. Во втором круге «Бавария» играла куда менее ярко.