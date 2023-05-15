В «Баварии» дали ответ по Мюллеру

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался касательно будущего нападающего Томаса Мюллера. В последнее время в СМИ ходят слухи об уходе форварда грядущим летом.

«Я каждый день общаюсь с Мюллером. Если бы информация об уходе была правдой, я бы это сказал. Томас – это «Бавария», а «Бавария» - это Томас», - передает слова функционера инсайдер Георг Хользнер в своих соцсетях.

33-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года, его контракт с мюнхенским грандом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Бундеслиги нападающий сыграл 25 матчей, забил семь голов и сделал семь ассистов.