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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» дали ответ по Мюллеру

15 Мая 2023 • 07:04 Комментировать

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался касательно будущего нападающего Томаса Мюллера. В последнее время в СМИ ходят слухи об уходе форварда грядущим летом.

«Я каждый день общаюсь с Мюллером. Если бы информация об уходе была правдой, я бы это сказал. Томас – это «Бавария», а «Бавария» - это Томас», - передает слова функционера инсайдер Георг Хользнер в своих соцсетях.

33-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года, его контракт с мюнхенским грандом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Бундеслиги нападающий сыграл 25 матчей, забил семь голов и сделал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Хасан Салихамиджич
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