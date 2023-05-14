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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» в самой концовке полностью перевернул матч с «Вердером»

14 Мая 2023 • 20:29 Комментировать
РБ Лейпциг
2:1
Вердер
окончен

32-й тур Бундеслиги завершился матчем «РБ Лейпциг» - «Вердер». Хозяева играли первым номером и постоянно обстреливали ворота, но мяч часто летел мимо. В середине первого тайма они забили мяч в быстрой атаке, точку поставил Кристофер Нкунку, но гол отменили из-за фола. А вот противник в ответ забил по правилам, Леонардо Биттенкорт замкнул прострел. Нкунку блестяще разбирался с противниками, но голкипер справился с его ударом. Только на 87-й минуте хозяева ушли от поражения, после подачи Нкунку Вилли Орбан головой послал мяч в сетку. А перед финальным свистком коллектив из Лейпцига забил снова, Доминик Собослаи вырвал победу (2:1).

«РБ Лейпциг» выходит на третье место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:1Вердер
  70'Биттенкорт Леонардо (0:1)

(1:1) Орбан Вилли 87'

(2:1) Собослаи Доминик 90'

  
Бласвих ЯнисСимакан МохамедКлостерманн Лукас 71' (Хальстенберг Марсель ( 71') Орбан ВиллиХенрихс Бенджамин  36' 71' (Гвардиол Йошко ( 71') Собослаи Доминик  73'Лаймер Конрад 82' (Шлагер Ксавер ( 82') Айдара Амаду 71' (Кампль Кевин ( 71') Форсберг Эмиль 76' (Поульсен Юссуф ( 76') Нкунку КристоферВернер Тимо
Запасные: Раум ДавидАндре СилваНюланд ЭрьянДиалло Абду
Павленка ИржиВелькович МилошШтарк Никлас  22'Фридль Марко  58'Вайзер МитчеллБиттенкорт Леонардо  74' 78' (Динкчи Эрен ( 78') Груев Илия  73' 77' (Шмидт Никлас ( 77') Стаге ЙенсЮнг Антони  57'Дукш Марвин 76' (Филипп Максимилиан ( 76') Шмид Романо 86' (Мбом Жан-Мануэль ( 86')
Запасные: Гросс КристианFabio ChiarodiaЦеттерер МихаэльБьюкенен Ли
14 мая. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Вердер РБ Лейпциг
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