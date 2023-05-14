«РБ Лейпциг» в самой концовке полностью перевернул матч с «Вердером»

32-й тур Бундеслиги завершился матчем «РБ Лейпциг» - «Вердер». Хозяева играли первым номером и постоянно обстреливали ворота, но мяч часто летел мимо. В середине первого тайма они забили мяч в быстрой атаке, точку поставил Кристофер Нкунку, но гол отменили из-за фола. А вот противник в ответ забил по правилам, Леонардо Биттенкорт замкнул прострел. Нкунку блестяще разбирался с противниками, но голкипер справился с его ударом. Только на 87-й минуте хозяева ушли от поражения, после подачи Нкунку Вилли Орбан головой послал мяч в сетку. А перед финальным свистком коллектив из Лейпцига забил снова, Доминик Собослаи вырвал победу (2:1).
«РБ Лейпциг» выходит на третье место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|70'Биттенкорт Леонардо (0:1)
(1:1) Орбан Вилли 87'
(2:1) Собослаи Доминик 90'
Бласвих Янис•Симакан Мохамед•Клостерманн Лукас71' (Хальстенберг Марсель (71') •Орбан Вилли•Хенрихс Бенджамин 36'71' (Гвардиол Йошко (71') •Собослаи Доминик• 73'Лаймер Конрад82' (Шлагер Ксавер (82') •Айдара Амаду71' (Кампль Кевин (71') •Форсберг Эмиль76' (Поульсен Юссуф (76') •Нкунку Кристофер•Вернер Тимо
Запасные: Раум Давид•Андре Силва•Нюланд Эрьян•Диалло Абду
Павленка Иржи•Велькович Милош•Штарк Никлас• 22'Фридль Марко• 58'Вайзер Митчелл•Биттенкорт Леонардо 74'78' (Динкчи Эрен (78') •Груев Илия 73'77' (Шмидт Никлас (77') •Стаге Йенс•Юнг Антони• 57'Дукш Марвин76' (Филипп Максимилиан (76') •Шмид Романо86' (Мбом Жан-Мануэль (86')
14 мая. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Бан пользователя