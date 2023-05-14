«РБ Лейпциг» в самой концовке полностью перевернул матч с «Вердером»

32-й тур Бундеслиги завершился матчем «РБ Лейпциг» - «Вердер». Хозяева играли первым номером и постоянно обстреливали ворота, но мяч часто летел мимо. В середине первого тайма они забили мяч в быстрой атаке, точку поставил Кристофер Нкунку, но гол отменили из-за фола. А вот противник в ответ забил по правилам, Леонардо Биттенкорт замкнул прострел. Нкунку блестяще разбирался с противниками, но голкипер справился с его ударом. Только на 87-й минуте хозяева ушли от поражения, после подачи Нкунку Вилли Орбан головой послал мяч в сетку. А перед финальным свистком коллектив из Лейпцига забил снова, Доминик Собослаи вырвал победу (2:1).

«РБ Лейпциг» выходит на третье место, соперник - 12-й.