«Штутгарт» с «Байером» разошлись миром

В предпоследнем матче 32-го тура Бундеслиги «Штутгарт» из зоны вылета принимал уставший в конце сезона «Байер». Команды удивили невыразительной игрой в атаке, нанеся суммарно всего три удара в створ, причем два из них был с пенальти. Голами такого рода обменялись Серу Гирасси и Эсекиэль Паласиос.
«Байер» делит шестое место, а соперник все так же предпоследний с отставанием в очко от ближайшего конкурента.
Протокол игры
|(1:0) Гирасси Серу57'
|70'Паласиос Эсекиэль (1:1)
Бредлов Фабиан• 68'Антон Вальдемар• 64'Загаду Дан-Аксель•Ито Хироки•Вагноман Жоша•Соса Борна90' (Кулибали Танги (90') • 69'Каразор Атакан•Эндо Ватару•Томаш Тьягу74' (Мийо Энцо (74') •Мвумпа Силас64' (Фюрих Крис (64') •Гирасси Серу
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро• 60'Фримпонг Жереми•Баккер Митчел 50'61' (Вирц Флориан (61') • 75'Демирбай Керем•Паласиос Эсекиэль•Азмун Сердар87' (Гложек Адам (87') •Диаби Мусса•Адли Амин88' (Амири Надим (88')
14 мая. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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