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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» с «Байером» разошлись миром

14 Мая 2023 • 18:27 Комментировать

В предпоследнем матче 32-го тура Бундеслиги «Штутгарт» из зоны вылета принимал уставший в конце сезона «Байер». Команды удивили невыразительной игрой в атаке, нанеся суммарно всего три удара в створ, причем два из них был с пенальти. Голами такого рода обменялись Серу Гирасси и Эсекиэль Паласиос.

«Байер» делит шестое место, а соперник все так же предпоследний с отставанием в очко от ближайшего конкурента.

Протокол игры  
Штутгарт1:1Байер Л
(1:0) Гирасси Серу57'  
  70'Паласиос Эсекиэль (1:1)
Бредлов Фабиан  68'Антон Вальдемар  64'Загаду Дан-АксельИто ХирокиВагноман ЖошаСоса Борна 90' (Кулибали Танги ( 90'  69') Каразор АтаканЭндо ВатаруТомаш Тьягу 74' (Мийо Энцо ( 74') Мвумпа Силас 64' (Фюрих Крис ( 64') Гирасси Серу
Запасные: Dennis SeimenНартей НиколасШтенцель ПаскальХарагути ГенкиДиаш ЖильПереа Хуан
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье Пьеро  60'Фримпонг ЖеремиБаккер Митчел  50' 61' (Вирц Флориан ( 61'  75') Демирбай КеремПаласиос ЭсекиэльАзмун Сердар 87' (Гложек Адам ( 87') Диаби МуссаАдли Амин 88' (Амири Надим ( 88')
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиХадсон-Одои КаллумСинкгравен ДэйлиАзхиль АйманМбамба Ноа
14 мая. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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