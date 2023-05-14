«Штутгарт» с «Байером» разошлись миром

В предпоследнем матче 32-го тура Бундеслиги «Штутгарт» из зоны вылета принимал уставший в конце сезона «Байер». Команды удивили невыразительной игрой в атаке, нанеся суммарно всего три удара в створ, причем два из них был с пенальти. Голами такого рода обменялись Серу Гирасси и Эсекиэль Паласиос.

«Байер» делит шестое место, а соперник все так же предпоследний с отставанием в очко от ближайшего конкурента.