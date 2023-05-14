Тухель: «Баварии» не хватает Левандовски и его 40 голов за сезон»

Рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заявил, что команде не хватает забивного центрфорварда после ухода поляка Роберта Левандовски.

«Сейчас «Бавария» забивает не так много голов, как раньше. Но тогда за нас выступал Левандовски. Нам не хватает Роберта и его 40 голов за сезон. Если посмотреть на «Реал» или «Манчестер Сити», то у них есть такие игроки в нападении», - передает слова специалиста издание Sport.es.

В нынешнем сезоне на острие атаки «Баварии» играет камерунец Эрик Чупо-Мотинг. 34-летний нападающий принял участие в 18 матчах Бундеслиги, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.