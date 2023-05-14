В интернете появились снимки третьего комплекта формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон. Стоит отметить, что на экипировке изображена эмблема клуба 1923 года. Техническим партнером чемпиона Германии является немецкая компания Adidas.

В последнем матче «Бавария» на своем поле принимала гельзенкирхенский «Шальке». Подопечные Томаса Тухеля отпраздновали победу со счетом 6:0.

После 32 туров Бундеслиги мюнхенский коллектив набрал 68 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Бавария» опережает идущую второй «Боруссию» на одно очко.

Следующий матч мюнхенцы проведут против «РБ Лейпцига».