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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Байере» прокомментировали интерес «Реала» к Алонсо

14 Мая 2023 • 11:04 Комментировать

Футбольный функционер Фернандо Карро, занимающий пост гендиректора леверкузенского «Байера», высказался об интересе «Тоттенхэма» и «Реала» к главному тренеру команды Хаби Алонсо.

«У меня нет сомнений, что Алонсо останется с нами в следующем сезоне. Нам нравится работать над этим проектом. Мы рассчитываем надолго сохранить этого специалиста», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.

Срок действующего контракта между Алонсо и «Байером» рассчитан до середины 2024 года.

После 31 тура Бундеслиги «фармацевты» набрали 48 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем матче леверкузенцы встретятся со «Штуттгартом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Хаби Алонсо Фернандо Карро Байер
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