Мюллер положил конец слухам о трансфере

Форвард «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о своем будущем в мюнхенском клубе.

«Я сказал руководству о том, что буду выступать за «Баварию» в следующем сезоне. Слухи о моем уходе постоянно фигурируют в СМИ. Я уже обсудил будущее с генеральным директором Оливером Каном. Так что все не так драматично, как может показаться», - передает слова нападающего Bayern & Germany.

Мюллер выступает за «Баварию» с лета 2009 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 33-летний нападающий провел 25 матчей, отметившись семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.