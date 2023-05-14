Терзич прокомментировал победу «Боруссии» со счётом 5:2

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе над гладбахской «Боруссией» в матче чемпионата Германии. «Шмели» выиграли со счетом 5:2.

«Я доволен игрой команды, особенно во втором тайме. Много из запланированного нами сработало в первые 30 минут. Команда отлично действовала в единоборствах, создавала хорошие моменты и забивала голы. Нам хотелось завершить матч «сухой» победой, но не получилось», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

После 32 туров Бундеслиги «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице. Дортмундцы отстают от лидирующей «Баварии» на одно очко.