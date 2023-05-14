Мусиала: «Трудно осознать, что Телю всего 18 лет»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала похвалил своего товарища по команде Матиса Теля.

Французский форвард, в конце прошлого месяца отметивший своё 18-летие, забил пять мячей в Бундеслиге в своём дебютном сезоне после переезда в Мюнхен. В субботнем поединке против «Шальке 04» (6:0) вышел на замену на 71-й минуте, а на 80-й отличился после передачи Мусиалы.

«Очень трудно осознать, что ему всего 18 лет. Уже сейчас он очень силён физически, быстр, обладает отличным ударом. Он постоянно развивается. Мне очень приятно играть с ним», – цитирует журналист Керри Хау футболиста сборной Германии.