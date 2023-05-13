В 32-м туре Бундеслиги забивается в среднем 5,3 гола за матч

Команды Бундеслиги выдают сверхрезультативный тур.

Особенно отличились претенденты на чемпионство – «Бавария» и дортмундская «Боруссия», – забившие шесть и пять голов соответственно. Также голевое шоу выдали и «Унион» с «Фрайбургом» (4:2), а «Бохум» и «Аугсбург» забили друг другу пять мячей (3:2). В семи состоявшихся матчах текущего тура Бундеслиги команды организовали в среднем 5,3 гола (37 в общей сложности) – второй показатель среди всех 32-х туров в истории турнира. Более результативным выдался лишь 32-й тур сезона-1983/84, когда было забито 5,9 голов за игру.

В заключительных поединках тура «Штутгарт» сыграет против «Байера», а «РБ Лейпциг» примет «Вердер». Обе встречи пройдут в воскресенье.