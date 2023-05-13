«Боруссия» Дортмунд повторила собственный рекорд по количеству ударов

Дортмундская «Боруссия» расправилась с обороной «Боруссии» Мёнхенгладбах, нанеся уйму ударов по воротам.

«Шмели» пять раз поразили ворота соперников, на что гладбахцы ответили двумя точными ударами. Согласно сведениям Opta, коллектив Эдина Терзича нанёс 34 удара в сегодняшней встрече, повторив личный рекорд за всё время сбора данных (с сезона-2004/05). Такое же количество попыток поразить чужие ворота дортмундцы организовали в матче против «Кайзерслаутерна» в марте 2006 года (победа 2:1).

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» установила собственный рекорд последних 40 лет по голам, забитым в домашних матчах Бундеслиги.