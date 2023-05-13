«Боруссия» установила личный рекорд последних 40 лет по голам в родных стенах

Дортмундская «Боруссия» крайне впечатляюще выступает на своём поле в текущем сезоне.

Сегодня команда Эдина Терзича уверенно одолела «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (5:2), одержав 14-ю победу в 16-ти домашних встречах нынешнего розыгрыша чемпионата Германии. На счету «шмелей» 53 забитых мяча в родных стенах – лучший показатель в лиге (у «Баварии» – 52). Как отмечает Opta, дортмундцы проводят свой самый результативный с точки зрения домашних голов сезон в Бундеслиге за последние 40 лет.

За два тура до финиша «Боруссия» Дортмунд располагается на второй строчке, имея в своём активе 67 набранных очков. Лидирующая в турнирной таблице «Бавария» набрала на один балл больше.