«Боруссия» из Дортмунда осталась в чемпионской гонке, разгромив гладбахских одноклубников

В 32-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала одноклубников из Мёнхенгладбаха. Хозяева поля сразу принялись забивать и забивать и уже к 32-й минуте веди с перевесом в четыре гола. В оставшееся время соперник смог отыграть один гол с пенальти и еще один с игры - 4:2. Точку поставил Джованни Рейна - 5:2. Себастьян Аллер оформил дубль, а его команда продолжает проигрывать лидирующей «Баварии» всего одно очко. Гладбахцы - 11-е.