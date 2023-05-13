«Боруссия» из Дортмунда осталась в чемпионской гонке, разгромив гладбахских одноклубников

В 32-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала одноклубников из Мёнхенгладбаха. Хозяева поля сразу принялись забивать и забивать и уже к 32-й минуте веди с перевесом в четыре гола. В оставшееся время соперник смог отыграть один гол с пенальти и еще один с игры - 4:2. Точку поставил Джованни Рейна - 5:2. Себастьян Аллер оформил дубль, а его команда продолжает проигрывать лидирующей «Баварии» всего одно очко. Гладбахцы - 11-е.
Протокол игры
|(1:0) Мален Дониэлл5'
|(2:0) Беллингем Джуд18'
|(3:0) Аллер Себастьян20'
|(4:0) Аллер Себастьян32'
|75'Бенсебаини Рами (4:1)
|86'Штиндль Ларс (4:2)
|(5:2) Рейна Джованни90'
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Хуммельс Матс59' (Геррейру Рафаэл (59') •Рюэрсон Юлиан59' (Эзкан Салих (59') •Беллингем Джуд•Джан Эмре•Брандт Юлиан69' (Ройс Марко (69') •Мален Дониэлл69' (Рейна Джованни (69') •Аллер Себастьян79' (Мукоко Юссуфа (79') •Адейеми Карим
Ольшовски Ян•Лайнер Штефан•Фридрих Марвин•Эльведи Нико83' (Янчке Тони (83') •Бенсебаини Рами• 77'Вайгль Юлиан•Коне Куадио77' (Нец Лука (77') •Хофманн Йонас•Нойхаус Флориан68' (Крамер Кристоф (68') • 90'Вольф Ханнес46' (Итакура Ко (46') •Нгуму Натан77' (Штиндль Ларс (77')
13 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Бан пользователя