Де Лигт: «Рад, что «Баварии» удалось решить проблему с реализацией»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт ответил на вопросы журналистов после матча против «Шальке 04».

Коллектив Томаса Тухеля совершил ещё один шаг на пути к чемпионству, отправив в ворота соперников шесть безответных мячей в поединке 32-го тура Бундеслиги.

«Сегодня мы сыграли отлично. Это очень важная победа для всех нас, но, конечно, это особенно важно для наших нападающих, ведь в последнее время мы не лучшим образом реализовывали свои шансы. Сегодня мы не только создали много шансов, но и уверенно реализовали их, что очень полезно для настроя», – приводит пресс-служба «Баварии» слова нидерландца.