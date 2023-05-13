Тухель ответил на вопрос о незаменимости Мюллера

Наставник «Баварии» Томас Тухель поведал о важности для команды Томаса Мюллера.

Слухи связывают 33-летнего футболиста со скорым уходом из клуба, однако президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что считает Мюллера незаменимым.

«Тренер не станет противоречить словам президента клуба, – отвечает Тухель. – На мне лежит серьёзная ответственность, и одна из моих обязанностей – принимать трудные решения при выборе состава. Мюллер по-прежнему очень важен для «Баварии», и сегодня он снова это доказал. На тренировках он выглядит образцово», – цитируют немецкие СМИ Тухеля, высказавшегося после победы над «Шальке 04» (6:0).