Бекер – первый игрок «Униона» с четырьмя голевыми действиями в матче Бундеслиги

Сегодня днём в рамках 32 тура чемпионата Германии состоялся интересный матч, в рамках которого берлинский «Унион» уверенно обыграл конкурента за место в Лиге чемпионов – «Фрайбург», 4:2.

Отдельным перформансом отметился Шеральдо Бекер – этот 28-летний нападающий стал первым футболистом в истории берлинского «Униона», который отметился четырьмя голевыми действиями за один матч в Бундеслиге. Так, у него в минувшей игре два гола и два ассиста.

Всего у суринамца в текущем сезоне 12 голов и 10 ассистов за столичную команду за весь сезон, если учитывать все официальные турниры.

«Унион» закрепился после победы на третьей строчке в Бундеслиге с 59 очками.