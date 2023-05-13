Тухель – о победе 6:0: «Это не повод для эйфории»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Шальке 04» в матче Бундеслиги.

Мюнхенцы сохранили за собой первую строчку за два тура до финиша сезона, разгромно обыграв ведущий борьбу за выживание «Шальке» (6:0).

«Я очень доволен тем, что увидел за 90 минут сегодняшнего матча. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении, к нам возвращается уверенность. Нам снова удаётся создавать много моментов и забивать много голов. Это приятно отмечать, но это нельзя назвать поводом для эйфории. Мы должны повторить то, что сделали сегодня, на следующей неделе», – приводит Bayern & Germany слова Тухеля.