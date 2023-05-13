Мален оформил первый в карьере хет-трик в Бундеслиге

Форвард дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален сегодня оформил хет-трик в ворота «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, матч проходит в рамках 32 тура Бундеслиги. Этот хет-трик стал для нидерландца первым в карьере за то время, которое он выступает в рамках чемпионата Германии.

Помимо этого, Мален стал самым результативным игроком второй половины сезона в Бундеслиге. У него набралось 13 голевых действий – девять голов и четыре ассиста. Это больше, чем у любого другого игрока чемпионата Германии.

Ранее Мален стал первым игроком «шмелей» после Эрлинга Холанна, который установил одно необычноебомбардирское достижение.