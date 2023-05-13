«Бохум» ушёл из зоны вылета, одолев «Аугсбург»

В 32-м туре Бундеслиги встретились аутсайдеры, «Бохум» и «Аугсбург». Первая часть матча завершилась единицами на табло, а ключевым отрезком стал голевой дуплет хозяев, который позволил им добыть победу со счетом 3:2, а главное - выбраться из зоны вылета. Соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Антви-Аджей Кристофер2'
|29'Майер Арне (1:1)
|(2:1) Гоувелеув Джеффри60'
|(3:1) Лосилья Антони62'
|85'Йебоа Келвин (3:2)
Риман Мануэль• 90'Янко Саиди•Машович Эрхан•Ордец Иван•Хайнц Доминик89' (Шлоттербек Кевен (89') •Лосилья Антони•Фёрстер Филипп89' (Лабропулос Василис (89') •Стафилидис Костас 4'36' (Штёгер Кевин (36') •Асано Такума77' (Цоллер Симон (77') •Хофманн Филипп• 51'Антви-Аджей Кристофер76' (Хольтманн Геррит (76')
Коубек Томаш•Бауэр Максимилиан 32'68' (Гумни Роберт (68') • 76'Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Майер Арне78' (Йебоа Келвин (78') •Дорш Никлас•Реджбекай Элвис83' (Вейга Ренату (83') •Педерсен Мадс•Бериша Мергим68' (Кардона Ирвин (68') •Бельо Дион Дрене•Демирович Эрмедин
13 мая. Стадион "Ревирпауэрштадион".
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