«Бохум» ушёл из зоны вылета, одолев «Аугсбург»

В 32-м туре Бундеслиги встретились аутсайдеры, «Бохум» и «Аугсбург». Первая часть матча завершилась единицами на табло, а ключевым отрезком стал голевой дуплет хозяев, который позволил им добыть победу со счетом 3:2, а главное - выбраться из зоны вылета. Соперник - 13-й.