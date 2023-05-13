«Унион» разобрался с «Фрайбургом» в матче за третье место

«Унион» и «Фрайбург» сегодня оспаривали право подняться на третье место в Бундеслиге. Берлинцы отменно провели первый тайм, забив три гола подряд, но затем отдали инициативу и поплатились, пропустив дважды. И все же последнее слово было за «Унионом» - 4:2. Дубль в активе Шеральдо Бекера.

«Унион» поднялся на бронзовую строчку, соперник - пятый.