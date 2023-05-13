«Унион» разобрался с «Фрайбургом» в матче за третье место

«Унион» и «Фрайбург» сегодня оспаривали право подняться на третье место в Бундеслиге. Берлинцы отменно провели первый тайм, забив три гола подряд, но затем отдали инициативу и поплатились, пропустив дважды. И все же последнее слово было за «Унионом» - 4:2. Дубль в активе Шеральдо Бекера.
«Унион» поднялся на бронзовую строчку, соперник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Бехренс Кевин5'
|(2:0) Бекер Шеральдо36'
|(3:0) Бекер Шеральдо38'
|56'Гульде Мануэль (3:1)
|70'Грифо Винченцо (3:2)
|(4:2) Лайдуни Аисса80'
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Шефер Андраш63' (Торсби Мортен (63') •Хедира Рани• 15'Хаберер Яник71' (Лайдуни Аисса (71') •Руссийон Жером86' (Гисельман Нико (86') •Бехренс Кевин 33'63' (Сибачо Жордан (63') •Бекер Шеральдо 37'86' (Левелинг Джейми (86')
Запасные: Еккель Пауль•Михель Свен•Юранович Йосип•Грилль Леннарт
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн53' (Грегорич Михаэль (53') • 90'Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль•Кюблер Лукас32' (Шаллаи Роланд (32') •Кайтель Янник53' (Шмидт Кеннет (53') •Хёфлер Николас•Гюнтер Кристиан46' (Вайсхаупт Ноа (46') •Доан Рицу•Хёлер Лукас•Грифо Винченцо82' (Чон У-Ён II (82')
13 мая. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Бан пользователя