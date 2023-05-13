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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» разобрался с «Фрайбургом» в матче за третье место

13 Мая 2023 • 18:35 Комментировать
Унион Берлин
4:2
Фрайбург
окончен

«Унион» и «Фрайбург» сегодня оспаривали право подняться на третье место в Бундеслиге. Берлинцы отменно провели первый тайм, забив три гола подряд, но затем отдали инициативу и поплатились, пропустив дважды. И все же последнее слово было за «Унионом» - 4:2. Дубль в активе Шеральдо Бекера.

«Унион» поднялся на бронзовую строчку, соперник - пятый.

Протокол игры  
Унион Берлин4:2Фрайбург
(1:0) Бехренс Кевин5'  
(2:0) Бекер Шеральдо36'  
(3:0) Бекер Шеральдо38'  
  56'Гульде Мануэль (3:1)
  70'Грифо Винченцо (3:2)
(4:2) Лайдуни Аисса80'  
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе РобинЛейте ДиогуТриммель КристоферШефер Андраш 63' (Торсби Мортен ( 63') Хедира Рани  15'Хаберер Яник 71' (Лайдуни Аисса ( 71') Руссийон Жером 86' (Гисельман Нико ( 86') Бехренс Кевин  33' 63' (Сибачо Жордан ( 63') Бекер Шеральдо  37' 86' (Левелинг Джейми ( 86')
Запасные: Еккель ПаульМихель СвенЮранович ЙосипГрилль Леннарт
Флеккен МаркСильдиллия Килианн 53' (Грегорич Михаэль ( 53'  90') Гинтер МаттиасГульде МануэльКюблер Лукас 32' (Шаллаи Роланд ( 32') Кайтель Янник 53' (Шмидт Кеннет ( 53') Хёфлер НиколасГюнтер Кристиан 46' (Вайсхаупт Ноа ( 46') Доан РицуХёлер ЛукасГрифо Винченцо 82' (Чон У-Ён II ( 82')
Запасные: Линхарт ФилиппАтуболу НоаЭзеквем КимберлиПетерсен НильсЭггештайн Максимилиан
13 мая. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Фрайбург Унион Берлин
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