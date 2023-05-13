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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гюнтер стал первым игроком «Фрайбурга», сыгравшим за клуб 300 матчей Бундеслиги

13 Мая 2023 • 17:21 Комментировать
Унион Берлин
3:2
Фрайбург
2-й тайм

Защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер сегодня вышел на поле в матче своей команды против берлинского «Униона». Таким образом, немец стал первым игроком «Фрайбурга», который провёл за этот клуб 300 матчей в рамках Бундеслиги, сообщает Opta.

Гюнтер является воспитанником «Фрайбурга», на взрослом уровне 30-летний защитник непрерывно выступает за команду с 2012 года.

Отметим, что только Томас Мюллер из «Баварии» и Максимилиан Арнольд из «Вольфсбурга» сыграли больше игр в Бундеслиге за свой нынешний клуб – 320 и 313 соответственно. Это касается только тех игроков чемпионата Германии, которые выступают в нём в настоящем времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Томас Мюллер Максимилиан Арнольд Кристиан Гюнтер
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УНИОН БЕРЛИН ФРАЙБУРГ
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