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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане и Упамекано остались в запасе на матч «Баварии» и «Шальке»

13 Мая 2023 • 15:51 Комментировать
Бавария
6:0
Шальке 04
окончен

Сегодня в 32-м туре Бундеслиги один из претендентов на чемпионство, мюнхенская «Бавария» принимает дома претендента на вылет – «Шальке». За час до стартового свистка команды огласили свои составы.

«Бавария»: Зоммер, Мазрауи, де Лихт, Павар, Канселу, Горецка, Киммих, Сане, Мусиала, Коман, Гнабри;

«Шальке»: Шволов, Бруннер, Ван дер Берг, Каминьски, Уронен, Крал, Латца, Караман, Краус, Бюльтер, Фрай.

Отметим, что в запасе «Баварии» остался звёздный сенегальский форвард Садио Мане. Также игру на скамейке начнёт защитник Дайо Упамекано.

Напомним, что «Бавария» всего на одно очко опережает дортмундскую «Боруссию» в борьбе за чемпионство – у мюнхенцев 62 балла, у дортмундцев – 61.

«Шальке» рискует покинуть Бундеслигу по итогам сезона – клуб идёт на 15-м месте с 30 очками, отрыв от зоны вылета шаткий и теряется в случае неудачи всего за один тур – два очка.

Текстовую трансляцию субботней встречи проведёт команда портала LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Шальке 04 Садио Мане Дайо Упамекано
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