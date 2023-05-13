«РБ Лейпциг» готов сделать Ольмо самым высокооплачиваемым игроком команды

Немецкий «РБ Лейпциг» продолжает попытки продлить контракт с полузащитником Дани Ольмо, который находится на радаре таких клубов, как мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Кристиана Фалька, «красные быки» готовы сделать испанца самым высокооплачиваемым футболистом в команде с зарплатой в размере 10 миллионов евро в год.

Источник также сообщает, что в случае продления контракта, у Ольмо в новом соглашении будет прописана сумма отступных, которая составит около 60-70 миллионов евро.

Напомним, действующий контракт Ольмо с «РБ Лейпцигом» истекает в конце следующего сезона.