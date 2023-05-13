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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» - «Шальке»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0

13 Мая 2023 • 16:00 Комментировать
Бавария
5:0
Шальке 04
2-й тайм

В 32-м туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» играет против «Шальке».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бавария5:0Шальке 04
(1:0) Мюллер Томас21' 
(2:0) Киммих Йозуа29' 
(3:0) Гнабри Серж50' 
(4:0) Гнабри Серж65' 
(5:0) Тель Матис80' 
Зоммер ЯннМазрауи НуссаирПавар БенжаменДе Лигт МаттейсКанселу ЖоауКиммих Йозуа 71' (Горецка Леон ( 71') Сане ЛеройМюллер ТомасМусиала ДжамалКоман Кингсли 64' (Гравенберх Райан ( 64') Гнабри Серж 70' (Тель Матис ( 70')
Запасные: Упамекано ДайоУльрайх СвенСарр БунаМане СадиоПавлович АлександрБлинд Дэйли
Шволов АлександерБруннер Седрик  28' 46' (Ёсида Мая ( 46') Ван дер Берг СеппКаминьски МарцинУронен ЙереЛатца ДанниКрал АлексКараман КенанКраусс Том  20' 64' (Дрекслер Доминик ( 64') Бюльтер Мариус  36' 64' (Полтер Себастьян ( 64') Фрай Микаэль 64' (Скарке Тим ( 64')
Запасные: Оуведжан ТомасЛангер МихаэльСаласар РодригоТеродде СимонГраймль Лео
13 мая. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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Бавария Шальке 04
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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