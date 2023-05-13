«Бавария» - «Шальке»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0

В 32-м туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» играет против «Шальке».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бавария - Шальке 04
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Протокол игры
|(1:0) Мюллер Томас21'
|(2:0) Киммих Йозуа29'
|(3:0) Гнабри Серж50'
|(4:0) Гнабри Серж65'
|(5:0) Тель Матис80'
Зоммер Янн•Мазрауи Нуссаир•Павар Бенжамен•Де Лигт Маттейс•Канселу Жоау•Киммих Йозуа71' (Горецка Леон (71') •Сане Лерой•Мюллер Томас•Мусиала Джамал•Коман Кингсли64' (Гравенберх Райан (64') •Гнабри Серж70' (Тель Матис (70')
Шволов Александер•Бруннер Седрик 28'46' (Ёсида Мая (46') •Ван дер Берг Сепп•Каминьски Марцин•Уронен Йере•Латца Данни•Крал Алекс•Караман Кенан•Краусс Том 20'64' (Дрекслер Доминик (64') •Бюльтер Мариус 36'64' (Полтер Себастьян (64') •Фрай Микаэль64' (Скарке Тим (64')
13 мая. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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