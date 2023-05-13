«Боруссия» Дортмунд - «Боруссия» Мёнхенгладбах: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0

В 32-м туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд играет против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Боруссия Д - Боруссия М
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Протокол игры
|(1:0) Мален Дониэлл5'
|(2:0) Беллингем Джуд19'
|(3:0) Аллер Себастьян21'
|(4:0) Аллер Себастьян32'
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Хуммельс Матс•Рюэрсон Юлиан•Беллингем Джуд•Джан Эмре•Брандт Юлиан•Мален Дониэлл•Аллер Себастьян•Адейеми Карим
13 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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