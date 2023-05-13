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«Боруссия» Дортмунд - «Боруссия» Мёнхенгладбах: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0

13 Мая 2023 • 19:00 Комментировать
Боруссия Д
4:0
Боруссия М
1 1.23 X 7.30 2 10.50
перерыв

В 32-м туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд играет против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Боруссия Д4:0Боруссия М
(1:0) Мален Дониэлл5' 
(2:0) Беллингем Джуд19' 
(3:0) Аллер Себастьян21' 
(4:0) Аллер Себастьян32' 
Кобель ГрегорВольф МариусЗюле НикласХуммельс МатсРюэрсон ЮлианБеллингем ДжудДжан ЭмреБрандт ЮлианМален ДониэллАллер СебастьянАдейеми Карим
Запасные: Морей МатеуПасслак ФеликсШлоттербек НикоРейна ДжованниМукоко ЮссуфаГеррейру РафаэлЭзкан СалихРойс МаркоМайер Александер IIМодест Антони
Ольшовски ЯнЛайнер ШтефанФридрих МарвинЭльведи НикоБенсебаини РамиВайгль ЮлианКоне КуадиоХофманн ЙонасНойхаус ФлорианВольф ХаннесНгуму Натан
Запасные: Нец ЛукаХеррманн ПатрикИтакура КоТюрам МаркусШтиндль ЛарсСкалли ДжозефЗиппель ТобиасКрамер КристофЯнчке Тони
13 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах
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БОРУССИЯ Д БОРУССИЯ М
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Боруссия Д Боруссия Д
Боруссия М Боруссия М
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0
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