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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» уверены, что выиграют Бундеслигу

13 Мая 2023 • 09:57 Комментировать

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге.

«Безусловно, мы нацелены на чемпионский титул в этом сезоне. Уверен, у команды все получится. В прошлом уже были схожие ситуации, и мы достойно их преодолевали. Тухель – опытный тренер. Он должен справиться с этим», - передает слова Оливера Bavarian Football Works.

После 31 тура чемпионата Германии «Бавария» набрала 65 баллов и лидирует в таблице, опережая идущую второй «Боруссию» на одно очко.  В ближайшем матче мюнхенцы на своем поле примут гельзенкирхенский «Шальке». Игра пройдет сегодня, 13 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан
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