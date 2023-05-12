Лондонскому «Арсеналу» интересен молодой защитник «РБ Лейпцига» Мохамед Симакан. Об этом сообщает журналист Эд Ааронс в своих социальных сетях.

Французу 23 года, он выступает в составе немецкого клуба с 2021 года. На данный момент его стоимость оценивается в 28 млн евро, если верить авторитетному порталу Transfermarkt. Начинал профессиональную карьеру игрок в «Страсбурге», откуда и перебрался в стан одного из лидеров Бундеслиги.

В конце прошлого календарного года «РБ Лейпциг» продлил контракт с игроком – его текущее соглашение со своим клубом действует еще четыре года – до середины 2027 года. Сделка произошла на фоне интереса к игроку со стороны ещё одного европейского топ-клуба – «ПСЖ».