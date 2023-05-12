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Чемпионат Германии. Бундеслига

У «Кёльна» - одно поражение в семи последних матчах Бундеслиги

12 Мая 2023 • 23:45 Комментировать
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Кёльн
20.05 16:30

«Кёльн» сегодня вечером забил пять мячей в ворота аутсайдера Бундеслиги – берлинской «Герты». Таким образом, добытая победа стала для «козлов» четвёртой с начала апреля.

Всего у этого немецкого клуба с начала прошлого месяца набралось всего одно поражение в официальных матчах – его команда потерпела 29 апреля в матче против «Фрайбурга», 0:1. В остальных шести играх подопечные Штеффена Баумгарта четыре раза выходили победителями и две игры свели к ничьей.

На данный момент «Кёльн» обеспечил себе комфортную концовку сезона в середине турнирной таблицы Бундеслиги с 41-м набранным очком и 10-й позицией.

Баумгарт останется в «Кёльне» ещё на сезон

 

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Кёльн
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