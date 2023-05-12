«Кёльн» оставил «Герту» на дне таблицы, забив 5 мячей

32-й тур чемпионата Германии начался с результативного матча между «Кёльном» и «Гертой». Берлинцам жизненно важно набирать очки, но сегодня они выглядело слишком блекло, пускай даже забили два гола в ворота «козлов» и вели по ходу первого тайма, казалось, перевернув игру. Все же «Кёльн» нанес два с половиной десятка ударов и реализовал сразу пять моментов, а Тимо Хюберс отметился дублем.

Хозяева вышли на 10-е место, а соперник замыкает таблицу, правда, стыки всего в трех очках от «Герты».