Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» оставил «Герту» на дне таблицы, забив 5 мячей

12 Мая 2023 • 23:30 Комментировать
Кёльн
5:2
Герта
окончен

32-й тур чемпионата Германии начался с результативного матча между «Кёльном» и «Гертой». Берлинцам жизненно важно набирать очки, но сегодня они выглядело слишком блекло, пускай даже забили два гола в ворота «козлов» и вели по ходу первого тайма, казалось, перевернув игру. Все же «Кёльн» нанес два с половиной десятка ударов и реализовал сразу пять моментов, а Тимо Хюберс отметился дублем.

Хозяева вышли на 10-е место, а соперник замыкает таблицу, правда, стыки всего в трех очках от «Герты».

Протокол игры  
Кёльн5:2Герта
(1:0) Зельке Дейви8'  
  18'Тусар Люка (1:1)
  33'Йоветич Стеван (1:2)
(2:2) Хюберс Тимо39'  
(3:2) Схири Эльес43'  
(4:2) Хюберс Тимо69'  
(5:2) Гусенбашич Денис81'  
Швебе МарвинШиндлер Кингсли 71' (Килиан Лука ( 71') Хюберс Тимо  73'Шабо ЮлианХектор ЙонасСхири ЭльесМартель Эрик  24' 46' (Тилманн Ян ( 46') Любичич ДеянКайнц Флориан 71' (Гусенбашич Денис ( 71') Майна Линтон 84' (Лемперте Тим ( 84') Зельке Дейви 24' (Тиггес Штеффен ( 24')
Запасные: Лимниос ДимитрисХорн ТимоОлесен МатиасПедерсен Кристиан
Кристенсен ОливерКенни ДжонджоУремович Филип 12' (Рохель Агустин ( 12'  78') Кемпф Марк-ОливерПлаттенхардт Марвин 61' (Нганкам Жессик ( 61'  90') Лукебакио Доди  37' 80' (Эджуке Чидера ( 80') Тусар ЛюкаДордой Мартон  45' 61' (Миттельштедт Максимилиан ( 61'  73') Рихтер МаркоНидерлехнер Флориан 61' (Сердар Суат ( 61'  90') Йоветич Стеван
Запасные: Пекарик ПетерЯрстейн РунеБутьюс Жан-ПольЭрнст ТьяркБоатенг Кевин-ПринсШуньич Иван
12 мая. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта Кёльн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кёльн Кёльн
Герта Герта
5
2
1.86 3.60 4.50
Видео
13.05.23 в 16:30
Бавария Бавария
Шальке 04 Шальке 04
1.10 11.00 23.00
Видео
13.05.23 в 16:30
Унион Берлин Унион Берлин
Фрайбург Фрайбург
2.45 3.20 3.10
Видео
13.05.23 в 16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.88 3.95 3.95
Видео
13.05.23 в 16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Вердер Вердер
Видео
13.05.23 в 16:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Майнц Майнц
2.22 3.60 3.20
Видео
13.05.23 в 16:30
Штутгарт Штутгарт
Байер Л Байер Л
Видео
13.05.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Герта Герта
Видео
13.05.23 в 16:30
Бохум Бохум
Аугсбург Аугсбург
2.11 3.70 3.40
Видео
13.05.23 в 19:30
Боруссия Д Боруссия Д
Боруссия М Боруссия М
1.45 5.60 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
23:45 · Германия. Бундеслига
У «Кёльна» - одно поражение в семи последних матчах Бундеслиги
23:30 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» оставил «Герту» на дне таблицы, забив 5 мячей
22:12 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» интересуется двумя игроками «ПСЖ» слухи
21:52 · Германия. Бундеслига
В Бундеслиге назвали команду сезона официально
19:08 · Англия. Премьер-лига
Дауд близок к переходу в «Брайтон»
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» требует за Джаку 10 миллионов евро, но «Байер» хочет скидку
15:25 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Все думают, что титул Бундеслиги априори принадлежит «Баварии», но это не так»
15:20 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Арсенал» – отличный пример того, как сразу несколько игроков атаки могут много забивать»
15:12 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мюллер полностью сосредоточен на борьбе за свой 12-й титул Бундеслиги»
15:08 · Германия. Бундеслига
Тухель: «У каждой из доминирующих в Лиге чемпионов команд есть надёжный нападающий»
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не сдаётся в попытках заполучить Беллингема
14:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» опережает «Реал» в борьбе за Ольмо
12:26 · Англия. Премьер-лига
Три гранда претендуют на Ковачича
11:58 · Англия. Премьер-лига
Нойхаус находится в шорт-листе «Ливерпуля» на усиление полузащиты
11:49 · Германия. Бундеслига
Диаби, скорее всего, покинет «Байер» летом
Все новости
Рекомендуем