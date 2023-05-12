«Кёльн» оставил «Герту» на дне таблицы, забив 5 мячей

32-й тур чемпионата Германии начался с результативного матча между «Кёльном» и «Гертой». Берлинцам жизненно важно набирать очки, но сегодня они выглядело слишком блекло, пускай даже забили два гола в ворота «козлов» и вели по ходу первого тайма, казалось, перевернув игру. Все же «Кёльн» нанес два с половиной десятка ударов и реализовал сразу пять моментов, а Тимо Хюберс отметился дублем.
Хозяева вышли на 10-е место, а соперник замыкает таблицу, правда, стыки всего в трех очках от «Герты».
Протокол игры
|(1:0) Зельке Дейви8'
|18'Тусар Люка (1:1)
|33'Йоветич Стеван (1:2)
|(2:2) Хюберс Тимо39'
|(3:2) Схири Эльес43'
|(4:2) Хюберс Тимо69'
|(5:2) Гусенбашич Денис81'
Швебе Марвин•Шиндлер Кингсли71' (Килиан Лука (71') •Хюберс Тимо• 73'Шабо Юлиан•Хектор Йонас•Схири Эльес•Мартель Эрик 24'46' (Тилманн Ян (46') •Любичич Деян•Кайнц Флориан71' (Гусенбашич Денис (71') •Майна Линтон84' (Лемперте Тим (84') •Зельке Дейви24' (Тиггес Штеффен (24')
Кристенсен Оливер•Кенни Джонджо•Уремович Филип12' (Рохель Агустин (12') • 78'Кемпф Марк-Оливер•Платтенхардт Марвин61' (Нганкам Жессик (61') • 90'Лукебакио Доди 37'80' (Эджуке Чидера (80') •Тусар Люка•Дордой Мартон 45'61' (Миттельштедт Максимилиан (61') • 73'Рихтер Марко•Нидерлехнер Флориан61' (Сердар Суат (61') • 90'Йоветич Стеван
12 мая. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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