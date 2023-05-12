За три тура до окончания текущего сезона в Бундеслиге назвали сборную лучших игроков турнира. Список имён опубликован на официальном сайте лиги.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд)

Защитники: Джереми Фримпонг («Байер»), Маттайс де Лихт, Альфонсо Дэвис (оба – «Бавария»), Никол Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд);

Полузащитники: Юлиан Брандт, Джуд Беллингем (оба – «Боруссия», Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»);

Нападающие: Мусса Диаби («Байер»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Никлас Фюллькруг («Вердер»).

Напомним, что на данный момент борьба за чемпионство в Германии в самом разгаре. «Бавария» с 62 баллами всего на одно очко опережает «Боруссию» из Дортмунда со второго места.

В грядущем, 32-м туре мюнхенцы примут дома «Шальке», а «шмели» дома встретятся с гладбахской «Боруссией».