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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Все думают, что титул Бундеслиги априори принадлежит «Баварии», но это не так»

12 Мая 2023 • 15:25 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
1 1.13 X 9.50 2 17.00
13.05 16:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил шансы своей команды на очередной чемпионский титул Бундеслиги. За три тура до конца у мюнхенской команды есть преимущество в одно очко от дортмундской «Боруссии». В последний раз «Бавария» не взяла чемпионство Германии в сезоне-2011/12, когда титул выиграла как раз «Боруссия».

«Нам нечего терять, но есть, что выигрывать. Все думают, что титул Бундеслиги априори принадлежит «Баварии», но это не так, мы должны за него бороться. Именно поэтому мы сейчас ведём борьбу за титул. В данный момент мы опережаем «Боруссию» на одно очко, поэтому всё в наших руках. Я смотрю только на свою команду», – сказал Тухель на пресс-конференции.

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Бавария Томас Тухель
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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