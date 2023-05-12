Тухель: «Мюллер полностью сосредоточен на борьбе за свой 12-й титул Бундеслиги»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель разрядил обстановку на фоне слухов о желании нападающего Томаса Мюллера покинуть команду в конце сезона. Напомним, у немца есть контракт с мюнхенским клубом до конца следующей кампании.

«У Мюллера есть право самому решать, чего он хочет. Томас – это «Бавария», а «Бавария» – это Томас. Он полностью сосредоточен на борьбе за свой 12-й титул Бундеслиги. Вот и всё, остальные сейчас не имеет значения», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Мюллер недоволен своим положением в «Баварии». Игроком интересуются клубы из США и Саудовской Аравии, но футболист хочет остаться в Европе минимум ещё на один сезон.