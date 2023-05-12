Тухель: «У каждой из доминирующих в Лиге чемпионов команд есть надёжный нападающий»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель намекнул руководству, что команда нуждается в новом нападающем. Напомним, единственным чистым форвардом «красной машины» в этом сезоне является Эрик Чупо-Мотинг.

«У каждой из доминирующих в Лиге чемпионов команд есть надёжный нападающий, который находится на отличном уровне. Каждая команда ищет хорошего форварда, мы не одни такие», – сказал Тухель на пресс-конференции.

«Баварию» ранее связывали с несколькими нападающими. Среди них: Виктор Осимхен из «Наполи», Гарри Кейн из «Тоттенхэма», Рандаль Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта» и многие другие.