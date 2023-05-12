Диаби, скорее всего, покинет «Байер» летом

Вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби с большой долей вероятности покинет свою команду в ближайшее межсезонье. По информации от инсайдера Джона Кросса, ожидается, что летом француз пополнит ряды какого-нибудь топ-клуба.

В Английской премьер-лиге за футболистом активно следят лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл». У Диаби также есть вариант с возвращением в «ПСЖ», воспитанником которого игрок является.

Сумма трансфера за 23-летнего футболиста оценивается в районе 70 миллионов евро. На счету Мусса 9 голов и 8 результативных передач в этом сезоне в Бундеслиге. Его команда также продолжает борьбу за победу в Лиге Европы, где Диаби отметился 3 голами и ассистом.