«Бавария» положила глаз на вингера «Байера» Адли

Мюнхенская «Бавария» пристально следит за вингером леверкузенского «Байера» Амином Адли. Как сообщает французское издание L’Equipe, «красная машина» летом может предпринять попытки заполучить футболиста, который в 2021 году вполне мог оказаться на «Альянц Арене».

Отмечается, что в услугах француза также заинтересован итальянский «Милан». Прогресс Адли впечатляет руководство «россонери», но конкуренция с «Баварией» может оказаться не по силам «Милану» в финансовом плане.

На счету 23-летнего Адли 4 гола и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Источник отмечает, что леверкузенский «Байер» хотел бы сохранить футболиста в своём составе на следующий сезон.