«Боруссия» Дортмунд опережает «Баварию» в борьбе за Эдсона Альвареса

Полузащитник амстердамского «Аякса» Эдсон Альварес имеет два варианта для продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. В услугах мексиканца заинтересованы дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария», которые ведут борьбу не только за игрока, а и за чемпионский титул Бундеслиги в этом сезоне.

По информации от журналиста Кристиана Фалька, в гонке за футболистом в данный момент лидирует «Боруссия». Источник сообщает, что дортмундцы пока проявляют более предметный интерес к полузащитнику и уже успели выйти на связь с окружением Эдсона.

Напомним, прошлым летом Альварес был на радаре у таких клубов Английской премьер-лиги, как «Арсенал» и «Челси».