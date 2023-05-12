Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд опережает «Баварию» в борьбе за Эдсона Альвареса

12 Мая 2023 • 11:32 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
1 1.13 X 9.50 2 17.00
13.05 16:30

Полузащитник амстердамского «Аякса» Эдсон Альварес имеет два варианта для продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. В услугах мексиканца заинтересованы дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария», которые ведут борьбу не только за игрока, а и за чемпионский титул Бундеслиги в этом сезоне.

По информации от журналиста Кристиана Фалька, в гонке за футболистом в данный момент лидирует «Боруссия». Источник сообщает, что дортмундцы пока проявляют более предметный интерес к полузащитнику и уже успели выйти на связь с окружением Эдсона.

Напомним, прошлым летом Альварес был на радаре у таких клубов Английской премьер-лиги, как «Арсенал» и «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Боруссия Дортмунд Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.05.23 в 21:30
Кёльн Кёльн
Герта Герта
1.86 3.60 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
12:26 · Англия. Премьер-лига
Три гранда претендуют на Ковачича
11:58 · Англия. Премьер-лига
Нойхаус находится в шорт-листе «Ливерпуля» на усиление полузащиты
11:49 · Германия. Бундеслига
Диаби, скорее всего, покинет «Байер» летом
11:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» положила глаз на вингера «Байера» Адли
11:32 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд опережает «Баварию» в борьбе за Эдсона Альвареса
10:35 · Германия. Бундеслига
Хунтелаар связался с Блиндом насчёт возвращения в «Аякс»
10:03 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Нет точных сроков возвращения на поле»
10:00 · Германия. Бундеслига
Тчуамени не боится конкуренции с Беллингемом
08:17 · Германия. Бундеслига
«Реал», «Барселона» и «Бавария» нацелились на звёздного португальца
03:12 · Германия. Бундеслига
Кан: «Нагельсманн не обеспечил ожидаемых нами результатов»
11 Мая
23:39 · Германия. Бундеслига
Боссы «Баварии» связались с Мюллером на фоне слухов о его уходе
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не обращался к Беллингему с конкретным предложением
20:49 · Германия. Бундеслига
Беллингем не сомневается в переходе в «Реал»
17:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов побороться за Диаби
15:29 · Германия. Бундеслига
Дауд скоро примет решение насчёт своего следующего клуба
Все новости
Рекомендуем