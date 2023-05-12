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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хунтелаар связался с Блиндом насчёт возвращения в «Аякс»

12 Мая 2023 • 10:35 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
1 1.13 X 9.50 2 17.00
13.05 16:30

Центральный защитник «Баварии» Дэйли Блинд может вернуться в амстердамский «Аякс» в ближайшее время. По информации от журналиста Марка Вервея, технический директор нидерландской команды Клаас-Ян Хунтелаар связался с Блиндом по поводу потенциального возвращения.

Напомним, во второй половине сезона Блинд разорвал контракт с «Аяксом» и на правах свободного агента подписал краткосрочное соглашение с «Баварией». Мюнхенский клуб не заинтересован в продлении сотрудничества, что делает Дэйли доступным на рынке ближайшим летом.

33-летний Блинд числился в «Аяксе» с 1998 года, пока в 2014 году не ушёл в «Манчестер Юнайтед». Спустя 4 сезона защитник вернулся в Амстердам. В целом в арсенале Дэйли 7 чемпионских титулов Эредивизи в составе «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Клаас-Ян Хунтелаар Дэйли Блинд
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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