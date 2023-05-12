Хунтелаар связался с Блиндом насчёт возвращения в «Аякс»

Центральный защитник «Баварии» Дэйли Блинд может вернуться в амстердамский «Аякс» в ближайшее время. По информации от журналиста Марка Вервея, технический директор нидерландской команды Клаас-Ян Хунтелаар связался с Блиндом по поводу потенциального возвращения.

Напомним, во второй половине сезона Блинд разорвал контракт с «Аяксом» и на правах свободного агента подписал краткосрочное соглашение с «Баварией». Мюнхенский клуб не заинтересован в продлении сотрудничества, что делает Дэйли доступным на рынке ближайшим летом.

33-летний Блинд числился в «Аяксе» с 1998 года, пока в 2014 году не ушёл в «Манчестер Юнайтед». Спустя 4 сезона защитник вернулся в Амстердам. В целом в арсенале Дэйли 7 чемпионских титулов Эредивизи в составе «Аякса».