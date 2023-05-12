Нойер: «Нет точных сроков возвращения на поле»

Страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поведал о своем возвращении к тренировочному процессу команды.

«Я очень доволен. Пока у меня нет точных сроков возвращения на поле. Сейчас делаю все, что от меня зависит, дабы побыстрее восстановиться и двигаться вперед», - передает слова голкипера пресс-служба немецкого гранда.

Напомним, что после чемпионата мира – 2022 Нойер сломал ногу во время отпуска на горнолыжном курорте. Из-за этого повреждения Мануэль выбыл до конца сезона.

В текущем розыгрыше Бундеслиги голкипер провел 12 матчей, в которых пропустил 11 мячей.